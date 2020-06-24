Кызыл, , 07:26 — REGNUM Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло выразил соболезнования в связи с уходом из жизни верховного ламы Тувы Джампела Лодоя. Правительственную телеграмму выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава региона Шолбан Кара-оол.

«Несмотря на свой молодой возраст, он много лет был лидером буддийского сообщества Тувы, которое занимало достойное место в многообразии духовного мира народов Сибири», — говорится в сообщении.

Полпред отметил, что республика является примером мирного и конструктивного сотрудничества различных религиозных конфессий. В этом, по мнению Сергея Меняйло, была большая заслуга камбы-ламы.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти священнослужителя стало известно накануне, 23 июня. Ранее он был госпитализирован в больницу с коронавирусом, где его ввели в искусственную кому. Ему было 45 лет.

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