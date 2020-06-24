Лондон, , 07:23 — REGNUM Коллективный иск против британской авиакомпании EasyJet, допустившей утечку персональных данных примерно 9 млн своих клиентов, подали порядка 10 тыс. человек из более чем 50 стран. Об этом со ссылкой на адвокатов потерпевших 23 июня сообщает газета Financial Times .

По словам источников издания, данный иск является одной из крупнейших групповых судебных жалоб в Великобритании, которые связанны с утечкой персональных данных. Коллективное дело против британского авиаперевозчика в суде ведёт лондонская юридическая фирма PGMBM.

Представители EasyJet заявили, что осведомлены об исковой инициативе своих клиентов. По их словам, для юридических фирм естественно рекламировать свои услуги, и «тот факт, что фирмы занимаются рекламой, не означает наличия у них серьезных претензий».

Утечка персональной информации клиентов компании произошла в результате хакерской атаки, которая позволила злоумышленникам получить доступ к базе электронных адресов и сведений о поездках порядка 9 млн клиентов авиаперевозчика. Также хакерам стала доступна информация о кредитных картах примерно 2,2 тыс. из числа пострадавших клиентов.

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