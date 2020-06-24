Мехико, , 07:21 — REGNUM Шесть человек погибло в результате сильнейших подземных толчков на юге Мексики, сообщается на странице в Twitter Управления гражданской защиты мексиканского штата Оахака.

Ранее распространилась информация о том, что в результате землетрясения погибло пять человек. В ведомстве уточнили, что все погибшие проживали в штате Оахака. Еще четыре жителя региона получили ранения в ходе подземных толчков.

Более чем 500 зданий причинен материальный ущерб. Также на 3 федеральных и 5 региональных трассах образовались оползни.

Как сообщало ИА REGNUM 23 июня губернатор штата Оахака Алехандро Мурат попросил федеральные власти Мексики объявить чрезвычайное положение в регионе из-за землетрясения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике глава штата Оахака просит объявить ЧП из-за землетрясения