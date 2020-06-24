Мехико, , 07:09 — REGNUM Обращение к руководству МВД Мексики с просьбой объявить чрезвычайное положение в штате Оахака, где произошло сильное землетрясение, сделал губернатор региона Алехандро Мурат. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что в течение нескольких часов в населенных пунктах штата вновь станут доступны все услуги — электроэнергия, телефонная связь и интернет, доступ к которым был прерван из-за землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM в результате землетрясения на юге Мексики погибло по меньшей мере 5 человек и еще около 30 пострадали.

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