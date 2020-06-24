Горно-Алтайск, , 06:48 — REGNUM В Горно-Алтайске завершился процесс над местным жителем, которого обвиняли в изнасиловании 17-летней девушки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, преступление произошло в ночь на 19 октября 2019 года.

В ту ночь 34-летний хозяин дома после совместного распития спиртного, когда все уснули, воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей и изнасиловал её. После задержания мужчина признал свою вину и раскаялся.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил осужденному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в СКР.

Напомним, ранее также отмечалось, что отдельно будет проверен факт вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.

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