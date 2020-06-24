Пекин, , 05:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в Мексике, сообщает агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 23:29 по Пекину Китайским сейсмологическим центром (CENC). Эпицентр толчков расположен на глубине 10 км по координатам 16,14 градуса северной широты и 95,75 градуса западной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала толчки магнитудой 7,1. Сейчас известно о пяти жертвах и 30 пострадавших.

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