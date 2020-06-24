Петропавловск-Камчатский, , 04:18 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отреагировал на видеообращение семей рыбаков с Камчатки, пропавших 14 июня в море на катере «Тихий». Полпред поручил МЧС организовать поиски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя президента в ДФО.

«Для поиска моряков необходимо задействовать все силы и средства. Недопустимо бросать людей на произвол судьбы», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи пропавших рыбаков с катера «Тихий» записали видеообращение, в котором просили организовать поиски с применением вертолётов МЧС и других организаций. Семьи не теряют надежды на то, что их родные живы, поскольку капсула с плотом на месте обнаружения потерпевшего кораблекрушение катера не была обнаружена.