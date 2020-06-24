Ричмонд , США, , 04:15 — REGNUM В результате стрельбы, произошедшей 23 июня в торговом центре города Ричмонд (США, штат Вирджиния) пострадал один человек. Об этом полиция округа Честерфилд сообщает на своей странице в Twitter.

По информации правоохранителей, стрельба была устроена неизвестным. Раненого доставили в госпиталь, о его состоянии пока не сообщается.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Техас в результате стрельбы в городе Остин серьёзно пострадали пять человек.

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