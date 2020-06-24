Мехико, , 02:46 — REGNUM Число жертв сильного землетрясения на юге Мексике возросло до пяти человек, сообщает Мексиканская национальная сейсмологическая служба (SSN).

Все они являются жителями штата Оахако. Еще 30 жителей пострадали. Из-за подземных толчков также были повреждены здания пяти больниц, церковь в городе Икскотель и резиденция властей в Санта-Лусиа-дель-Камино.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на юге Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, эпицентр которого находился в 12 км к юго-востоку от города Крусесита в штате Оахако.

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