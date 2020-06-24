Шимановск, Амурская область, , 02:29 — REGNUM В городе Шимановск Амурской области пожарные ликвидируют крупное возгорание на частной лесопилке. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщение о пожаре на улице Взлетная, дом 7 поступило в дежурную часть в 05:05 по местному времени. Прибывшие на место вызова подразделения обнаружили, что огнём охвачены пиломатериалы, расположенные на открытой территории лесопилки, на общей площади около 1600 квадратных метров.

С учётом большой площади горения и сильной пожарной нагрузки возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

В 07:42 пожар был локализован. В настоящее время на пожаре работают 62 человека и 14 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.