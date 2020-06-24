Дамаск, , 01:33 — REGNUM Несколько целей сбили системы противовоздушной обороны Сирии в небе над провинцией Хама после начавшихся атак боевиков, 24 июня сообщает агентство SANA.

Ранее произошел ракетный обстрел позиций сирийской армии в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли двое военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня российские ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата боевиков в районе авиабазы Хмеймим.

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