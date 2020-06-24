Москва, , 01:28 — REGNUM Младенцев китайской национальности в одной из квартир Москвы обнаружил медицинский работник, пришедший осмотреть новорожденного. Об этом 23 июня сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефёдова.

По её словам, расследование уголовного дела по факту обнаружения младенцев в Северо-Восточном административном округе Москвы взято на контроль прокуратурой города.

«Прокуратура города Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов малолетних», — пояснила Нефёдова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что детей нашли днём 23 июня в квартире дома на улице Аргуновской. По предварительным сведениям, возраст детей составляет от шести дней до шести месяцев. В квартире также находились две женщины, их личности устанавливаются.

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