Мехико, , 01:17 — REGNUM Шесть человек, в том числе 13-летний ребенок, погибли в результате крушения на севере Мексики легкомоторного самолета Cessna, 23 июня сообщает газета Milenio со ссылкой на власти региона.

Авиакатастрофа произошла в штате Чиуауа. Судно направлялось в соседний штат Синалоа. Проводится расследование обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня недалеко от аэропорта рядом с канадской столицей Оттава произошло крушение небольшого гидросамолета. Пилот и пассажир судна не пострадали.

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