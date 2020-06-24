Мехико, , 01:02 — REGNUM В Мексике в результате мощного землетрясения, произошедшего 23 июня в южном штате Оахака, число погибших достигло четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности и защиты граждан страны.«Согласно предварительным данным, итогом землетрясения магнитудой 7,5 в штате Оахака стала гибель четырёх человек, жилой фонд получил незначительный ущерб», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, число пострадавших предварительно оценивается от пяти до более 30 человек. В штате повреждены несколько больниц, для помощи населения привлечены военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат в своём Twitter сообщил, что количество жертв землетрясения на юге Мексики возросло до двух человек. Землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7 произошло на юге Мексики, в 23 километрах от населённого пункта Крусесита. Подземные толчки ощущали жители пяти регионов страны, в том числе в столице Мексики, городе Мехико, находящемся более чем в 500 километрах от эпицентра. Угроза цунами, о которой предупредил национальный центр в США, не подтвердилась. До побережья Мексики дошли лишь волны высотой от 50 см до метра.

По информации СМИ, крупнейший нефтеперерабатывающий завод мексиканской Pemex прекратил работу после землетрясения и пожара.

Читайте также: Крупнейший НПЗ в Мексике прекратил работу после землетрясения и пожара

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Мексике возросло до двух человек