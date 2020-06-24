Стамбул, Турция, , 00:43 — REGNUM В Турции в результате наводнения в Стамбуле 23 июня погиб человек, пострадали не менее восьми. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство «Синьхуа».

Наводнение было вызвано сильным дождём, начавшимся в турецкой столице во второй половине дня.

По информации губернатора Стамбула Али Йерликая, которую приводит агентство, погиб 30-летний гражданин Сирии, а в числе пострадавших есть трое детей из Сирии.

В результате наводнения в нескольких кварталах столицы отключалось электричество, с некоторых зданий сорвало крыши, а на одну из городских стоянок сошёл оползень.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв наводнения в турецкой провинции Бурса, расположенной на северо-западе страны, достигло пяти человек.

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