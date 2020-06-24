Нейпьидо, , 00:27 — REGNUM Два собирателя нефрита погибли в результате схода оползня на севере Мьянмы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что сошедший оползень вызвал обвал в лагере по добыче нефрита. В результате инцидента погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы. Пока полиция затрудняется назвать точное число пострадавших, так как на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня из-за схода оползня в Кот-д'Ивуаре погибли 13 человек. Еще трое получили различные травмы.

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