Мехико, , 23:45 — REGNUM Крупнейший нефтеперерабатывающий завод мексиканской Pemex прекратил работу после землетрясения и пожара, 23 июня сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению компании, пожар на НПЗ в Салина-Крус был быстро локализован и потушен, однако повреждения не позволяют предприятию возобновить работу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 июня вблизи побережья на юге Мексики произошло землетрясения магнитудой 7,4.

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