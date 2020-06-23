Казань, , 23:44 — REGNUM Цистерна с метанолом перевернулась в ходе маневровых работ на путях в Татарии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл около 19:17 по местному времени на 1126 километре на станции Заинск. В ходе манёвровых работ по сборке вагонов в состав произошёл сход с рельсов и опрокидывание цистерны с метанолом.

В цистерне содержалось 60 тонн метанола. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили утечку из заливной горловины цистерны. В ликвидации последствий аварии приняли участие 25 человек и шесть единиц техники.

Пожарно-спасательные подразделения подавали воду для снижения концентрации метанола при утечке. Ликвидация других последствий ЧП производилась силами РЖД. В 21:51 по местному времени течь из цистерны была полностью устранена. Пострадавших в результате инцидента нет, задержек в движении поездов не произошло.

На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции из Набережных Челнов. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины под колёсами товарного поезда в Саратове.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове женщина погибла под колёсами товарного поезда