Москва, , 23:29 — REGNUM Более 30 человек были задержаны правоохранительными органами в ходе операции по борьбе с организованной преступностью на северо-западе Москвы. Об этом 23 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Оперативная информация о собрании криминальных авторитетов из республик Северного Кавказа поступила в правоохранительные органы Москвы. По данным источника, преступные лидеры собрались в кафе на Алтуфьевском шоссе.

Сотрудники полиции и ФСБ организовали совместный рейд в ходе которого в кафе были задержаны порядка 30 человек. Часть задержанных оказались вооружены.

По предварительным данным, в результате операции пострадал один человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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