Мехико, , 23:14 — REGNUM До двух человек возросло количество жертв землетрясения на юге Мексики. Об этом 23 июня сообщил губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат в своём Twitter.

Губернатор уточнил, что поступила информация о втором погибшем в результате землетрясения в штате Оахака. В настоящее время проводится оценка разрушений и повреждений в больницах региона, особенно в населённом пункте Уатулько, который стал эпицентром подземных толчков.

Землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7 произошло на юге Мексики. Подземные толчки ощущали жители пяти регионов страны, в том числе в столице Мексики, городе Мехико. Угроза цунами, о которой предупредил национальный центр в США, не подтвердилась. До побережья Мексики дошли лишь волны высотой от 50 см до метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате землетрясения на юге Мексики.

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