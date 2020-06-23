Москва, , 22:55 — REGNUM Информацию о перестрелке проверяют сотрудники правоохранительных органов на севере Москвы. Об этом 23 июня журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП с применением оружия произошло возле жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

В настоящее время на месте происшествия дежурят сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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