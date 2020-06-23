Турин, Италия, , 22:44 — REGNUM Гражданка России была арестована сотрудниками полиции по подозрению в вооружённом нападении на владельца бара в итальянском городе Турине. Об этом 23 июня сообщает издание La Stampa.

По предварительным данным, девушка напала на владельца бара, в котором она работала, с ножом. Полиции она рассказала, что она находилась в заведении на испытательном сроке и хозяин бара сделал ей непристойное предложение в обмен на перевод в штат.

В ответ на предложение мужчины девушка брызнула ему в лицо из баллончика с перцовым газом и ударила ножом. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. Все обвинения от девушки в свой адрес владелец бара отрицает.

Генеральное консульство России в Милане в настоящее время уточняет обстоятельства произошедшего. Работники российского диппредставительства намерены связаться с властями Турина по поводу данного инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Таиланде троих граждан России, находившихся в стране нелегально.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таиланде задержаны трое граждан РФ, находившиеся в стране нелегально