Москва, , 22:18 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова могут завершить через три недели. Об этом 23 июня сообщил журналистам адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам адвоката, расследование уголовного дела завершится через две-три недели. После этого дело будет передано сторонам для ознакомления, а уже после этого в прокуратуру.

Пашаев уточнил, что на рассмотрение в суд дело может поступить уже в августе текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Ефремов временно будет лишён прав на вождение автомобилем. Диагноз «хронический алкоголизм», якобы поставленный Ефремову, его адвокат опроверг.

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