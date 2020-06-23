Гуам, США, 23 июня 2020, 21:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в западной части Тихого океана у Марианских островов. Об этом 23 июня сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 17:50 по всемирному координированному времени (20:50 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 66,7 км.
Эпицентр землетрясения был расположен в 91 км на северо-восток от острова Гуам и в 139 км на юг от острова Сайпан. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Об угрозе цунами в регионе не сообщалось.
Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате землетрясения на юге Мексики.
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