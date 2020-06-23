Иерусалим, , 21:38 — REGNUM Палестинский террорист, попытавшийся протаранить блокпост, был ликвидирован сотрудником полиции на границе между Палестиной и Израилем. Об этом 23 июня сообщает Israel Nowadays‏.

Инцидент произошёл на Западном берегу реки Иордан. По предварительным данным, автомобиль с палестинскими номерными знаками подъехал к блокпосту и сбил сотрудника полиции. После этого водитель выскочил из автомобиля, напал на полицейского, потом сделал попытку сбежать с места инцидента.

Сотрудникам полиции удалось ликвидировать террориста. Пострадавший офицер полиции был госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста в Палестине против плана Израиля аннексировать оккупированные территории Западного берега реки Иордан.

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