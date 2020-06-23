Мехико, , 21:24 — REGNUM Один человек погиб в результате землетрясения, произошедшего на юге Мексики. Об этом 23 июня сообщил губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат в ходе прямой трансляции, которая велась на сайте газеты Milenio.

Как заявил губернатор, согласно предварительным данным, в городе Крусесита произошло обрушение здания, при котором погиб один человек, ещё один получил травмы.

Кроме того, в результате подземных толчков был нанесён ущерб ряду зданий и объектов инфраструктуры. Власти штата предварительно оценили ущерб от землетрясения как незначительный.

Землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7 произошло на юге Мексики. Эпицентр подземных толчков был расположен в 23 км от города Крусесита. Толчки ощущались жителями пяти регионов, в том числе и в столице страны, городе Мехико.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Мексики опровергли информацию об угрозе цунами в результате землетрясения, произошедшего на юге Мексики.

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