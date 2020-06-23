Мехико, , 21:08 — REGNUM Угрозу цунами в результате землетрясения, произошедшего в Мексике, опроверг губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат. Опровержение было сделано чиновником 23 июня в эфире телеканала Canal 6.

Губернатор заявил, что, по данным министерства гражданской защиты и национального координатора, вероятность возникновения цунами отсутствует.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики в штате Оахако. В результате землетрясения был нанесён ущерб ряду зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что национальный центр предупреждения о цунами в США объявил тревогу для западного побережья Мексики, Гватемалы и Сальвадора.

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