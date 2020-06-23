Челябинск, , 20:50 — REGNUM Под Челябинском утром 23 июня несколько человек пострадали в результате ДТП. Авария произошла на Свердловском тракте, пишут СМИ.

По данным изданий, столкнулись Renault и ВАЗ-2115. Как пишет 74.ru, госпитализировали троих, из них двое — в тяжёлом состоянии.

У одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб головного мозга и перелом основания черепа. А в машине ВАЗ-2115 пострадали четверо, но двое отказались от госпитализации. У них из травм были только ссадины.