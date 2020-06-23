Москва, , 20:06 — REGNUM Все дети, найденные в Москве в квартире на улице Аргунской, имеют документы, подтверждающие личность. Об этом сообщил 23 июня Telegram-канал 112.

По данным источника, возраст каждого из младенцев не превышает трёх месяцев. Со слов нянь, родители находятся в Китае и не могут приехать в РФ из-за закрытых границ. У каждого ребёнка имеются документы, подтверждающие личность, и китайское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве возбуждено дело по статье о торговле людьми. Дети переданы медикам.