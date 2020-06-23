Дамаск, , 19:27 — REGNUM В сирийской провинции Хасака пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля, сообщает 23 июня министерство обороны Турции.

По утверждению турецких военных, ответственность за этот взрыв, прогремевший в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн, несут сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) и сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии, возложив ответственность за взрыв на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).

«Террористическая организация РПК / YPG продолжает атаковать мирных жителей Сирии. Террористы, устроившие взрыв в Тель-Халафе в районе операции «Источник мира», убили по меньшей мере пять человек и 12 ранили», — указано в сообщении минобороны Турции.

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