Оренбург, , 19:22 — REGNUM В Оренбургской области медики не помогли 21-летнему гражданину, у которого был порок сердца. Об этом пишут СМИ.

Молодой мужчина жил в посёлке Екатериновка Тюльпановского района. Когда ему стало плохо, родственники своевременно вызвали скорую помощь. Однако медики прибыли лишь через несколько часов. Спасти оренбуржца не удалось.

Ранее гражданину удалось получить квоту на операцию в городе Пензе. Это стало возможно лишь после неоднократных обращений и жалоб Однако мер к его отправке принято не было, хотя с момента принятия решения об операции прошёл почти год. Местные медики якобы тоже не наблюдали за состоянием здоровья гражданина.