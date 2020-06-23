Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM Следователи не выявили признаков насильственной смерти на теле 23-летней Кристины Г., труп которой нашли в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Жительница Нижнего Тагила пропала в октябре 2019 года. Её тело нашли на окраине Режа.

«Установлено, что признаков криминальной смерти не имеется, ориентировочная давность наступления смерти (осень 2019 года) соответствует обстановке на месте происшествия», — сообщили следователи.

Расследование продолжается следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи инициировали проверку после смерти женщины от урагана на Урале.

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