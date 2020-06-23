Ярославль, , 18:04 — REGNUM В отношении бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева возбуждено второе по счету уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM Ринат Бадаев был задержан сотрудниками ФСБ еще в январе 2020 года. Он подозревался в получении 1,2 миллиона рублей от предпринимателя за содействие в получении муниципальных контрактов.

Ринат Бадаев City-yaroslavl.ru

В новом уголовном деле также фигурирует муниципальный контракт.

«В декабре 2019 года обвиняемый, находясь в городе Ярославле, получил от генерального директора коммерческой строительной организации сумму в размере более 2 миллионов рублей за оказание им содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Бывший заместитель мэра в суде

Интересно, что при задержании Рината Бадаева в мэрии Ярославля утверждали, что он уже три дня не является муниципальным служащим. В рамках нового уголовного дела следствие интересует деятельность Бадаева на посту заместителя мэра, курирующего градостроительство. По новому эпизоду бывшему чиновнику предъявлено обвинение, еще в мае суд продлил его арест.

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