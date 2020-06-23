Москва, 23 июня 2020, 17:54 — REGNUM По факту обнаружения пяти младенцев в квартире в Москве возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Прокуратура столицы поставила ход расследования на контроль. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В пресс-службе отметили, что дети были обнаружены медицинским работником поликлиники в ходе проверки состояния новорожденного, недавно выписанного из роддома. В квартире также находились две женщины.
По предварительным данным, дети могли быть рождены суррогатными матерями для граждан КНР.
Жизни детей ничто не угрожает.
Читайте ранее в этом сюжете: Жизни пятерых младенцев, найденных в квартире в Москве, ничего не угрожает