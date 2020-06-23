Москва, , 17:54 — REGNUM По факту обнаружения пяти младенцев в квартире в Москве возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Прокуратура столицы поставила ход расследования на контроль. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Москвы на контроль», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дети были обнаружены медицинским работником поликлиники в ходе проверки состояния новорожденного, недавно выписанного из роддома. В квартире также находились две женщины.

По предварительным данным, дети могли быть рождены суррогатными матерями для граждан КНР.

Жизни детей ничто не угрожает.

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