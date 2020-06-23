Бишкек, , 17:41 — REGNUM В столице Киргизии возле здания госкомитета нацбезопасности накануне, 22 июня, был найден подозрительный пакет. Об этом сообщает пресс-центр киргизстанских спецслужб.

Прибывшие на место происшествия саперы уничтожили его. Впоследствии установлено, что в пакете, обнаруженном у штаба ГКНБ, взрывных устройств не было.

Также специалисты провели осмотра прилегающей территории, где тоже не нашли никаких взрывных устройств или других подозрительных предметов.

«В настоящее время по данному факту ведутся соответствующие оперативно-следственные мероприятия», — подытожили в пресс-центре спецслужб Киргизии.