Тверь, , 17:37 — REGNUM Обвинение по статье ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предъявлено в Тверской области ранее задержанному «смотрящему» по региону, сообщили 23 июня в пресс-службе Следственного комитета.

59-летний рецидивист обвиняется следственными органами в том, что в сентябре 2019 года «своими знакомыми, занимающими высшее положение в преступной иерархии и носящими титул «вора в законе», был назначен «смотрящим» за Тверской областью».

»Руководствуясь негласным «воровским кодексом» поведения, обычаями и традициями, характеризующимися высокой степенью закрытости и конспиративности, будучи «смотрящим» за Тверской областью, понимал, что занимает один из высших титулов преступной иерархии, в силу которого является главным координирующим лицом на указанной территории, и, соответственно, его решения и указания обязаны исполнять все лица, придерживающиеся преступной идеологии и занимающие более низкое положение в преступной иерархии», — добавили в СК.

По данным следователей, обвиняемый контролировал и распределял преступную кассу, руководил пополнение ей, искал новых источники доходов, осуществлял на территории Тверской области «судейские» функции при разрешении конфликтных ситуаций среди гражданских лиц и представителей уголовно-преступной среды.

Сам рецидивист ранее был задержан, у него дома был проведён обыск. Суд принял решение отправить обвиняемого под стражу.