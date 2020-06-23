Йошкар-Ола, , 17:24 — REGNUM В Марий Эл на окраине деревни Люльпаны Медведевского района найдено тело 17-летнего подростка, который исчез 16 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена причина смерти и ее давность.

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, также накануне в республике было обнаружено тело женщины, которая пропала 19 мая из поселка Трубный Звениговского района. Тело найдено без признаков насильственной смерти.