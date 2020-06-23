Златоуст, Челябинская область, , 17:10 — REGNUM В Златоусте Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения восьмилетним мальчиком смертельной травмы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дело завели по факту неосторожного причинения ребёнку смерти. Выясняются обстоятельства ЧП. Ход расследования держит на личном контроле и.о. главы управления Степан Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня на мальчика упал шкаф. С травмой головы ребёнок был госпитализирован и 22 июня скончался.

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