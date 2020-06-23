Златоуст, Челябинская область, , 17:04 — REGNUM В Златоусте Челябинской области в местной больнице скончался восьмилетний мальчик, поступивший туда с травмой головы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, 19 июня на ребёнка упал шкаф. Об этом следователям сообщили родители мальчика. Тогда же его госпитализировали. А 22 июня он скончался.

Отметим, за последние дни это не первый несчастный случай с ребёнком. Ранее на Южном Урале девятилетний мальчик был травмирован электрическим током. Дети играли в прятки и один из них спрятался в трансформаторной подстанции.