Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Из окна петербургской Покровской больницы, перепрофилированной под лечение больных с COVID-19, выпал пациент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы.

Покровская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

ЧП произошло днем 23 июня: мужчина без одежды по неизвестной причине выпал из окна палаты на третьем этаже. Соседи по палате пытались втащить его с карниза обратно и звали на помощь. Какое-то время провисев на поручнях, пациент все-таки сорвался вниз. Упал он не на землю, уточняют свидетели происшествия, а на больничный козырек.

По состоянию на 16:20 мск пациент все еще находился на козырьке. Состояние его неизвестно.

ИА REGNUM запросило комментарий у пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу случившегося. Получить комментарий руководства Покровской больницы или комитета по здравоохранению оперативно не удалось.

Напомним, главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина на днях была удостоена звания Героя Труда Российской Федерации.