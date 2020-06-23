Курган, , 16:45 — REGNUM Курганец предстанет перед судом за смертельное избиение пенсионера, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что вечером 25 декабря 2019 года 61-летний мужчина, возвращаясь домой, сделал замечание компании, распивавшей спиртное в подъезде общежития по ул. Бажова, 140 в Кургане. В ответ 29-летний пьяный гражданин напал на пенсионера и стал его избивать ногами, потом спустил по ступеням лестничного марша. Но и этого нападавшему показалось мало, он спустился за упавшим потерпевшим и далее продолжал его бить.

Скорая помощь, вызванная местными жителями, госпитализировала пенсионера, который скончался от полученных травм в больнице.

По факту в отношении напавшего возбуждено и расследовано дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый заключён под стражу. В скором времени дело по существу рассмотрит суд.