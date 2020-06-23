Москва, , 16:41 — REGNUM Жизни и здоровью пятерых младенцев, обнаруженных в квартире на северо-востоке Москвы, ничего не угрожает. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты столицы.

«Специалисты органов опеки немедленно вышли по адресу нахождения детей. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 23 июня в квартире в Останкинском районе Москвы были обнаружены пять новорожденных детей. По предварительным данным, они были рождены суррогатными матерями для граждан Китая. Возраст детей — от шести дней до шести месяцев. Младенцы были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В московской квартире обнаружили пятерых младенцев