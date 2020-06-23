Стамбул, Турция, , 16:36 — REGNUM В Стамбуле из-за проливных дождей затопленными оказались несколько районов города. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает телеканал NTV.

Сообщается, что больше всего пострадали центральные районы города — Таксим, Бешикташ, Ускюдар, Ортакёй, Эсенъюрт. По турецкому телевидению демонстрируют кадры с залитыми дождем улицами, по которым пешеходы вынуждены пробираться по колено в воде. Подвальные этажи многих зданий затоплены. Идет эвакуация местных жителей.

Одной из фабрик был нанесен ущерб — повреждены крыши производственных помещений.