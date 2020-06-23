Москва, , 16:34 — REGNUM В Москве пятерых новорождённых обнаружили в квартире жилого дома. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи.

Детей нашли днём 23 июня в квартире дома на улице Аргуновской. По предварительным сведениям, возраст детей составляет от шести дней до шести месяцев. В квартире также находились две женщины, их личности устанавливаются.

По информации СМИ, дети доставлены в лечебное учреждение, им оказывается помощь.