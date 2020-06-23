Москва, , 16:29 — REGNUM Пятерых новорожденных без документов нашли в одной из квартир в Москве. Об этом 23 июня сообщает Telegram-канал LifeShot.

Дети без документов были обнаружены медработниками, приехавшими по адресу проверить новорожденного, значившегося в базе. Вместе с младенцами в квартире находились две няни азиатской внешности. В квартиру немедленно была вызвана полиция.

Уточняется, что старшему из младенцев всего один месяц. Дети были доставлены в больницу, при обыске в квартире были найдены документы на детей, оформленные на китайском языке. По словам соседей, с детьми видели только нянь, родителей детей никто ни разу не видел.

В настоящее время устанавливаются личности женщин, присматривавших за детьми. Предполагается, что дети могли быть рождены от суррогатных матерей и предназначались для продажи в Китай, но из-за эпидемии коронавируса младенцев не смогли вовремя переправить за рубеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении запретить суррогатное материнство, которое выдвинул уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба.

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