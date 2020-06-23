Милан, Италия, , 15:52 — REGNUM По запросу миланской прокуратуры во вторник, 23 июня, были арестованы 13 граждан, подозреваемых в причастности к коррупции при организации тендеров для городского метрополитена.

Общий объем закупок в ходе упоминаемых в уголовном деле восьми аукционов составляет 150 млн евро. В прокуратуре убеждены, что подлинной «соревновательности» в этих аукционах не было, их итоги были предрешены заранее.

Арестованные — сотрудники городской транспортной компании и фирм, причастных к проведению тендеров.