Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 15:48 — REGNUM В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста в поселке Борисоглебский. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры. Как ранее сообщало ИА REGNUM мостовой переход через реку Устье обрушился в апреле 2020 года. Никто из жителей райцентра не пострадал, в качестве причины обрушения местные и областные власти называли сильный ветер.

Рухнувший мост ГУ МЧС по Ярославской области

Как показала проверка прокуратуры Борисоглебского района, сам объект был введен в эксплуатацию в 2015 году с нарушением закона.

«В нарушение требований законодательства разрешение на ввод в эксплуатацию выдано администрацией Борисоглебского муниципального района на основании неполного пакета документов — в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о безопасности объекта, — рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

Кроме того, как считают в прокуратуре, на протяжении пяти лет собственник моста не содержал его на должном уровне безопасности.

Пешеходный мост в Борисоглебском ГУ МЧС по Ярославской области

«Вопреки акту приемочной диагностики и испытаний моста, выданному негосударственной экспертной организацией, администрация Борисоглебского сельского поселения как собственник объекта не разработала проект содержания моста, включающий планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций», — отмечают в Генеральной прокуратуре.

Материалы проверки были переданы следователям, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина обрушения моста в Ярославской области