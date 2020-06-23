Гусо, , 15:45 — REGNUM По меньшей мере 10 человек были убиты угонщиками скота в северо-западном нигерийском штате Замфара. Об этом передаёт BBC Africa.

Жители деревни рассказали журналистам, что десятки вооруженных людей прибыли на мотоциклах, расстреливая членов группы добровольцев, созданной для охраны этого района. После стрельбы они угнали нескольких коров.

По информации журналистов, общины на северо-западе страны живут в постоянном страхе нападения.

Многие из них создали «группы бдительности», заявив, что силы безопасности не в состоянии защитить их.