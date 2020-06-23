Курган, , 15:36 — REGNUM В Курганском городском 23 июня гособвинитель потребовал для бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова назначить наказание 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей. Об этом сообщает портал 45.ru.

Романа Ванюкова обвиняют за многомиллионные «откаты» за подряды на ремонт дорог в Курганской области. По данным следствия через посредника бывший замгубернатора намеревался получить от четырёх бизнесменов 27 млн рублей.

Приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области и директору регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Роман будет оглашён 30 июня.

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