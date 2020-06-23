Никополь, Украина, , 15:24 — REGNUM В Днепропетровской области возле города Никополь сломалась понтонная переправа, которую навели после обрушения моста. Об этом сообщила 23 июня группа, посвящённая городу Покров в социальной сети Facebook.

По свидетельствам очевидцев, переправа сломалась под небольшим грузовым автомобилем.

«На этот раз крайняя секция обрушилась под небольшим грузовиком. О каких 30 тоннах может идти речь?» — сказано в сообщении.

Напомним, мост через Каховское водохранилище рухнул в мае 2020 года во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал отремонтировать ветхие мосты на Украине. На время ремонта моста возле него соорудили переправу.

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